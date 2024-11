Vídeo do Bioparque ganha prêmio internacional no Festival ART&TUR;

O filme institucional ‘Além da Superfície’ ('Beyond the Surface: Pantanal Biopark' como foi apresentado no evento), que celebra os dois anos do Bioparque Pantanal, foi reconhecido no Festival ART&TUR, que ocorre na cidade de Lousã, em Portugal, e foi o grande ganhador na categoria 'Turismo de Natureza'.

Com o tema 'Além da Superfície, o filme', o espectador é guiado por toda a estrutura disponível, com mais de 230 tanques e 40 mil animais, mas com um foco especial no encantamento que o lugar traz para quem o conhece, com uma mistura de beleza e educação por meio da conscientização ambiental.

Representando o Governo do Mato Grosso do Sul, o secretário-executivo de Comunicação do Estado, Frederico Fukagawa Hozano de Souza, esteve presente na premiação, que aconteceu em outubro, e destacou a importância da premiação.

“Esta premiação é um reconhecimento do trabalho produzido, que teve como foco divulgar as belezas do Bioparque Pantanal e ao mesmo tempo mostra como este espaço foi preparado e adequado para receber a todos os públicos, com acessibilidade, modernidade e inclusão”, afirmou.

O prêmio também foi comemorado pela diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri. “Receber esse prêmio internacional é uma conquista que reforça o impacto do nosso trabalho não apenas na conservação e educação ambiental, mas também na forma como comunicamos a riqueza do Pantanal para o mundo de forma inclusiva. Esse vídeo é uma celebração do nosso segundo aniversário e um reflexo do compromisso de tornar o Bioparque um espaço de conexão entre ciência, natureza e pessoas, inspirando consciência ambiental”, comentou.

Confira o vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também