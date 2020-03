Vídeo – Para aliviar quarentena, maestro canta ópera da sacada do prédio onde mora

Em tempos de pandemia a melhor saída para evitar o coronavírus é ficar em casa e cumprir a quarentena conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Com isso muitos ficam reclusos ao seus lares muitas vezes sem saber o que fazer, porém o maestro, Dênis Lopes, de 50 anos, resolveu levar a arte da música clássica através da sacada do apartamento onde mora e assim acalmar e dar mais esperança aos vizinhos em um momento de tantas incertezas.

Segundo Lopes, ele resolveu cantar em sua sacada para alegrar as pessoas que estão tensas com a incerteza da doença. “Eu resolvi fazer esse gesto como forma de ajudar as pessoas, eu sei que a música relaxa, encanta e leva ‘vida’ às pessoas. Muitos devem estar angustiados dentro de suas casas, e com medo desta pandemia”, disse.

“Mas é claro que a ideia não foi só minha, a minha vizinha, Maria Augusta Rahe, me convenceu a cantar, pois ela aprecia a música também”, acrescentou.

Dênis cantou trechos de duas óperas Vá Pensiero e Brindse, ele classificou o show como um sucesso. “Foi lindo, fiquei emocionado encheu de gente no prédio da frente também”, declarou.

O maestro também sentiu os efeitos do isolamento, pois ele que tem dois filhos em idade escolar disse que é difícil entreter as crianças, “logo elas que têm tanta energia, mas entendemos que devemos nos recolher e evitar que o vírus se espalhe”, afirmou.

Lopes é maestro há mais de 20 anos, já participou de várias óperas como tenor e rege mais de três corais em Campo Grande e Sidrolândia. Ele é formado pelo Conservatório Brasileiro de Música (CBM) no Rio de Janeiro (RJ).

No Brasil várias pessoas têm adotado cantar nas sacadas dos seu prédios como forma de ajudar o momento de confinamento. Na zona sul de Niterói (RJ), um grupo de moradores cantaram o sucesso da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó “Evidências”. As varandas dos apartamentos se tornaram palcos improvisados, com direito até a caixa de som no dia 21 deste mês. (Fonte – O Fluminense)

Mortes sobem para 136

O Ministério da Saúde divulgou uma nova atualização hoje (29) dos dados sobre o novo coronavírus (covid-19), no Brasil. O número de mortes chegou a 136, 22 a mais do que o número anunciado pela pasta nesse sábado (28), quando foram registrados 114 óbitos. (Agência Brasil)

