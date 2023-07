Villa-Lobos e Bonfá celebram álbuns da Legião Urbana em show na Capital

O terceiro projeto dos músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que vêm celebrando os álbuns da banda Legião Urbana, costura um tecido com as canções e temas de “As Quatro Estações” e “V” na nova turnê “As V Estações”. O show em Campo Grande será realizado em 21 de outubro, no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês.

Conforme Villa-Lobos e Bonfá, “é sempre prevista a chegada de dias mais claros e tranquilos depois da passagem de uma vigorosa tempestade”. Com a banda Legião Urbana foi um pouco assim, já que aconteceram algumas tortuosidades significativas no eixo do grupo: Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá acabaram por ser um trio novamente.

Essa transformação os levou à busca da espiritualidade e de novos papéis a desempenhar. Isso fez com que houvesse uma profunda mudança estética e temática do álbum “Que Pais é Este”, de 1987, para o “As Quatro Estações”, de 1989.

Cinco elementos

No projeto ‘As V Estações’, os cinco elementos são configurados da seguinte forma: ar (confissão, entrega, espelho), água (amor, relacionamento, selfie), terra (super hits), fogo (política, Brasil, luta, mudanças) e espírito (só o amor salva). “Vivemos um momento de construção de novos caminhos, o amor como conselheiro, a integração do meio com o ambiente, o empenho em adiar o fim do mundo. Uma utópica quinta estação que trará novos e melhores dias”, explicam os músicos.

Em 2015, quando Dado e Marcelo se juntaram para celebrar os 30 anos de lançamento dos álbuns da Legião Urbana, o projeto previa algo em torno de 20 shows. “Formamos uma banda que criou raízes e até agora já são sete anos do projeto, com duas turnês e centenas de apresentações”.

A turnê ‘As V Estações’ conta com a seguinte banda: Mauro Berman (diretor musical e baixista), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão), Pedro Augusto (teclados), André Frateschi (vocal), além de Dado Villa-Lobos na guitarra e Marcelo Bonfá na bateria.

Serviço

Área Vip - R$ 150,00 (inteira), R$ 120,00 (solidário 1kg de alimento não perecível), R$ 75,00 (meia);

Bistrô - R$ 1.000,00 (4 pessoas);

Bangalô - R$ 3.000,00 (10 pessoas).

O ponto de vendas é na loja ¼ Colchões, localizado na Avenida Afonso Pena, 4.393. A apresentação será realizada em 21 de outubro, às 22h, no Bosque Expo. Os portões estarão abertos a partir das 19h.

A produção do show cumpre determinação da lei municipal 4.341, de 29 de novembro de 2005. O evento é realizado por Cegonha e Daniel Escrivano Produções, que já realizaram os shows de Marisa Monte, Dire Straits e Roberto Carlos neste ano, em Campo Grande.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também