Wagner Moura e "O Agente Secreto" são indicados ao Gotham Awards

A temporada de premiações internacionais começou com boas notícias para o cinema brasileiro.

O filme “O Agente Secreto” e o ator Wagner Moura foram indicados ao Gotham Awards 2025, um dos eventos mais prestigiados do cinema independente, realizado anualmente em Nova York.

A produção, dirigida e roteirizada por Kleber Mendonça Filho, foi nomeada na categoria “Melhor Roteiro Original”, consolidando mais um reconhecimento internacional para o cineasta pernambucano.

Já Wagner Moura recebeu indicação como “Melhor Performance de Protagonista” por sua atuação como Marcelo, personagem central do longa.

Os Gotham Awards marcam o início da corrida das grandes premiações, servindo como termômetro para o Oscar e outros prêmios do circuito. A cerimônia será realizada em Nova York e reunirá alguns dos principais nomes do cinema mundial.

