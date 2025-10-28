Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Wagner Moura e "O Agente Secreto" são indicados ao Gotham Awards

Filme de Kleber Mendonça Filho concorre como Melhor Roteiro Original, enquanto o ator brasileiro é destaque na categoria de Melhor Performance de Protagonista

28 outubro 2025 - 18h08Carla Andréa
Wagner Moura em "O Agente Secreto" Wagner Moura em "O Agente Secreto"   (Divulgação)

A temporada de premiações internacionais começou com boas notícias para o cinema brasileiro.

O filme “O Agente Secreto” e o ator Wagner Moura foram indicados ao Gotham Awards 2025, um dos eventos mais prestigiados do cinema independente, realizado anualmente em Nova York.

A produção, dirigida e roteirizada por Kleber Mendonça Filho, foi nomeada na categoria “Melhor Roteiro Original”, consolidando mais um reconhecimento internacional para o cineasta pernambucano.

Já Wagner Moura recebeu indicação como “Melhor Performance de Protagonista” por sua atuação como Marcelo, personagem central do longa.

Os Gotham Awards marcam o início da corrida das grandes premiações, servindo como termômetro para o Oscar e outros prêmios do circuito. A cerimônia será realizada em Nova York e reunirá alguns dos principais nomes do cinema mundial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segundo o coordenador do projeto, Ralfer Campagna, a revista busca preservar a memória da dança em MS
Cultura
Projeto celebra a criação artística e preserva a memória da dança sul-mato-grossense
O jacaré-coroa imóvel em meio ao cardume de corimbas
Cultura
Fotografia tirada em passeio turístico de MS vence prêmio internacional
Atleta do Real Madrid e influencer
Cultura
Com balões e rosas, Vinicius Júnior assume namoro com Virgínia: 'V&V'
O projeto, que também passou por Três Lagoas e Dourados, busca ampliar o acesso à dança e valorizar a arte
Cultura
Cia Dançurbana leva dança e imaginação às escolas da Capital
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
União de Escritores de MS premia vencedores da 37ª Noite da Poesia em Campo Grande
Cultura
União de Escritores de MS premia vencedores da 37ª Noite da Poesia em Campo Grande
Stock Car anima o fim de semana esportivo em Campo Grande
Cultura
Stock Car, feira e cinema infantil são atrações deste domingo em Campo Grande
Casa de Cultura realiza primeiro "Troca de Saberes Culturais" com foco na Arte Urbana
Cultura
Casa de Cultura realiza primeiro "Troca de Saberes Culturais" com foco na Arte Urbana
'Pssica' será tema de debate no Clube de Leitura do SESC neste sábado
Cultura
'Pssica' será tema de debate no Clube de Leitura do SESC neste sábado
A programação inclui apresentações culturais, oficinas, praça de alimentação típica
Cultura
Festival do Japão acontece mês que vem com entrada solidária no Bosque Expo

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer