1º Trimestre do ano se encerra com desemprego a 7,9%, menor nível em 10 anos

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta terça-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que o 1º trimestre de 2024, encerrado em março, registrou uma taxa de desemprego de 7,9% no Brasil, menor nível para o período desde 2014, quando houve registro de 7,2%.

Em relação ao trimestre anterior, encerrado em dezembro, houve uma alta de 0,5 ponto percentual na taxa de desemprego, que no período foi de 7,4%. Apesar da alta, o número ainda ficou abaixo dos 8,1% de desocupação projetados pelo mercado financeiro.

Em números absolutos, houve um aumento na quantidade de pessoas atingidas pelo desemprego em relação ao trimestre anterior, chegando em 8,6 milhões de pessoas, alta de 6,7%.

No primeiro trimestre, a população ocupada teve uma queda de 0,8%. Apesar disso, no ano, o aumento foi de 2,4%, com mais 2,4 milhões de pessoas ocupadas.

