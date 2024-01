Pesquisa revela que 32% almeja ganhar aumento de salário em 2024

Segundo pesquisa da 'Online Currículo', plataforma de currículos online, das 500 pessoas entrevistadas, de 4 a 12 de dezembro de 2023, 32% dos entrevistados revelou que o maior desejo para 2024 é ganhar um aumento de salário.

Entre as principais metas de início de ano, os objetivos profissionais geralmente estão entre os principais. Seja renovando ou criando novos objetivos. A pesquisa releva ainda que 20% desejam crescer de cargo dentro da empresa onde trabalham; 11% querem fazer um ou mais cursos curtos; 9% almejam trocar de emprego, e 7% gostariam de mudar de área de atuação.

Muitos brasileiros buscam crescimento dentro das empresas onde já atuam, seja pela valorização salarial ou de cargo, ou pela especialização através de cursos, graduações e pós-graduações.

As metas profissionais são importantes, mas é interessante conciliar os desejos a longo prazo com as oportunidades que surgem no ambiente de trabalho e até mesmo nas relações dentro e fora do trabalho.

