A um dia do prazo, 65 mil contribuintes ainda não declararam imposto em MS

A um dia do prazo para acertar as contas com o Leão, que chega ao fim nesta quarta-feira (31), 65 mil pessoas ainda não declararam Imposto de Renda em Mato Grosso do Sul, conforme dados da Receita Federal.

O esperado para o Estado é que 552 mil sul-mato-grossenses contribuintes prestem contas à Receita. No ano passado eram esperadas 478 mil declarações, mas, foram registrados 513 mil contribuições, o que representou um aumento de 7,2% de contribuintes em MS.

Vale ressaltar que o horário segue o de Brasília, então em MS, o tempo de contribuição vai até às 22h59. Quem perder o prazo deverá pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74.

Os inadimplentes com a Receita podem enfrentar dificuldade para conseguir créditos, já que o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ficará com a situação irregular.

