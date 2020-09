Abertura da fronteira depende de Bolsonaro

Apesar da inclusão de Pedro Juan Caballero e Salto del Guairá no últimos protocolos já formalizados para a reabertura oficial das fronteiras com o Mato Grosso do Sul, no próximo dia 29, a decisão agora depende do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A informação é do diretor de Migração, Ángeles Arriola.

Segundo Arriola, o caminho está totalmente aberto, mas inda terá que passar pelo aval do presidente brasileiro que está em “diálogo permanente” com o presidente da República do Paraguai, Mario Abdo Benítez para acertar os detalhes e definir a data.

“Ele terão que combinar uma data, isso está acontecendo e é por isso que está ficando meio confuso, eles confundem que dia 28 ou 29 seria a reabertura, não, seria a conversa para a reabertura, nós como governo estamos dependendo das decisões do Brasil”, comentou Arriola na tarde desta quinta-feira, durante entrevista.

