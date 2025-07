Abertura de empresas cresce 15% em junho em Mato Grosso do Sul

Pelo sexto mês consecutivo, Mato Grosso do Sul ultrapassou a marca de mil empresas abertas, mantendo ritmo acelerado de novos negócios no Estado. Em junho foram registrados 1.022 novas aberturas de empresas, superando maio, que teve 1.003 novos registros, conforme a Junta Comercial de MS.

De janeiro a junho, foram abertas 6.893 empresas, o maior volume para o primeiro semestre desde 2000.

O setor de Serviços liderou os registros no mês, com 774 empresas (75,7%), seguido do Comércio (212) e da Indústria (36). Entre os destaques estão atividades médicas ambulatoriais (37), serviços administrativos (32) e treinamentos profissionais (24).

Em 2025, todos os meses ultrapassaram a marca de mil novos registros. Em 2024, esse patamar foi alcançado apenas duas vezes.

O Estado já superou as 10 mil aberturas anuais por dois anos seguidos (10.117 em 2023 e 11.164 em 2024), tendência que deve se repetir em 2025.

Na distribuição regional, os dois maiores municípios do Estado concentram mais de metade das novas empresas. Campo Grande registrou a abertura de 436 firmas em junho, seguido de Dourados (106), Sonora (48), Três Lagoas (43), Ponta Porã (29), Chapadão do Sul (28), Naviraí (25), Inocência (24), Corumbá (18) e Maracaju (18), fechando os dez melhores posicionados do ranking.

