Abertura de empresas tem melhor resultado desde 2013 em MS

O mês de julho apresentou o melhor resultado mensal de abertura de empresas desde 2013 em Mato Grosso do Sul, com 757 novos processos. As informações fazem parte de relatório produzido pela Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul). Segundo o levantamento, foram registradas 4.196 novas empresas em todo o Estado entre janeiro e julho de 2019, número inferior apenas ao anotado no mesmo período de 2013, ano em que a economia nacional viveu o melhor desempenho antes de entrar em crise.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, as medidas de saneamento financeiro adotadas pelo Governo do Estado, aliadas a uma arrojada ofensiva para atração de investimentos, são essenciais para proteger Mato Grosso do Sul da crise nacional e melhorar a economia.

“O governador Reinaldo Azambuja adiantou-se na adoção de medidas para corrigir as finanças do Estado, o que só agora o governo federal está fazendo com a Reforma da Previdência, com a MP 881. Além disso, temos um ambiente propício para os empresários interessados em investir. A política de incentivos, a localização estratégica, a logística favorável, nossa vocação para o agronegócio que continua em alta no mundo todo, temos todas essas condicionantes e o resultado vem na abertura de empresas, em postos de trabalho e no crescimento do PIB”.

Na distribuição entre os setores da economia, a maioria das empresas abertas em julho (463) é prestadora de serviços, sendo 258 do ramo comercial e 36 indústrias. Campo Grande lidera a atração de novos empreendimentos, com 339, seguida de Dourados, com 77, Três Lagoas, com 30, e Ponta Porã, 25.

Para o presidente da Junta Comercial de MS (Jucems), Augusto Cesar Ferreira de Castro, a modernização dos serviços é um fator importante e que favorece a economia regional. “A digitalização agiliza os processos e contribui para o saldo positivo na abertura de empresas, tanto que tivemos 261 empresas abertas de forma automática de 8 a 31 de julho, quando o serviço passou a ser oferecido”, frisa.

