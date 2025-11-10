Menu
Economia

Abóbora e pepino puxam queda nos preços das hortaliças e verduras na Ceasa-MS

A batata inglesa e a laranja-pera Rio também registraram redução em seus valores

10 novembro 2025 - 17h11Luiz Vinicius
Abóbora liderou a queda nos preçosAbóbora liderou a queda nos preços   (Divulgação/Ceasa-MS)

Levantamento da Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) aponta redução nos preços de alguns hortifrutis. A abóbora cabotiã e o pepino comum lideram as quedas, com retrações acima de 10%.

Conforme os dados divulgados nesta segunda-feira, dia 10, a abóbora caiu cerca de 13,3%, enquanto o pepino sofreu redução de 11,1% em seu valor.

A batata inglesa e a laranja-pera Rio também registraram queda nos preços. Segundo o boletim, o aumento na oferta e o bom ritmo das lavouras contribuíram para a retração observada.

De forma geral, produtos como abóbora cabotiá (de R$ 75 para R$ 65 o saco de 20 kg) e pepino comum (de R$ 45 para R$ 40 a caixa de 23 kg) ajudaram a aliviar um pouco o custo para o consumidor. Já a batata inglesa (de R$ 120 para R$ 110) e a laranja-pera Rio (de R$ 60 para R$ 55) tiveram leve redução, impulsionadas pela necessidade de escoar estoques e atrair compradores.

Por outro lado, alguns itens ficaram mais caros no mesmo período. A batata-doce e o mamão formosa registraram aumento de 12,5%, influenciados pela baixa oferta e pela entressafra. A abobrinha verde e o maracujá azedo também subiram 11,11%, reflexo da menor disponibilidade de produtos no mercado.

O tomate longa vida completou a lista de altas, passando de R$ 110 para R$ 120 a caixa de 25 kg, em razão da redução da oferta em Minas Gerais, com o fim da safra se aproximando.

