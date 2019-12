Acordo da Petrobras com a Bolívia beneficia MS

Saiba Mais Internacional Brasil e Israel assinam acordo para combater corrupção

Um acordo de transição divulgado nesta segunda-feira (30) entre a Petrobras e a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) na contratação de suprimento de gás natural (GSA) se tornou positiva para Mato Grosso do Sul, por criar uma tendência de arrecadação através do fornecimento do gás.

O documento foi assinado pela empresa na última sexta-feira (27) e divulgado hoje. Através de comunicacado ao mercado, estabelece um “período de transição (de 01/01/2020 a 10/03/2020) no GSA, no qual Petrobras e YPFB darão continuidade ao processo de negociação com o objetivo de alterar determinadas condições comerciais, alinhadas ao processo de abertura do mercado brasileiro de gás natural e ao novo contexto do mercado boliviano”.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, considerou positivo o acordo internacional. “cria uma tendência de arrecadação em cima desse fornecimento de gás”, avaliou.

Verruck disse que negociação de acordo é longa e apesar de estar em transição, é um passo importante. “Nós estávamos aguardando há 2 anos essa negociação. Ainda é um acordo de transição, mas é um passo importante. Ele vale até março de 2020 e, até essa data, a Petrobras se compromete a bombear em torno de 19 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural para o Brasil. Isso ainda seria um saldo daquilo que a Petrobras não bombeou ao longo dos últimos anos, visto que ela tinha um contrato de 24 milhões de metros cúbicos “take or pay”, ou seja, pagava pelo gás, independente do uso ou não”, disse.

O titular da Semagro concluiu lembrando que “o não fechamento das negociações da UFN3 com a Acron decorreu da não garantia de fornecimento de gás natural por parte da YPFB e ainda aguardamos novidades com relação a essa garantia. O acordo de transição é um sinal positivo, mas a liberalidade do gasoduto para o mercado ficou para 2021, visto que a Petrobras comprou 18 milhões de metros cúbicos de capacidade do Gasbol e terá o monopólio de uso do gasoduto por mais 12 meses. Esperava-se que outras empresas estreassem como supridoras de gás no Brasil neste ano de 2020, mas só em 2021 a Petrobras deve reduzir as operações para 8 milhões de metros cúbicos. Isso posterga, por um ano, a operação de novas empresas que já tinham pré-contratos de compra de gás natural da Bolívia”.

