Adeus Tupperware: Empresa admite que pode encerrar operações e vê ações caírem

A empresa Tupperware, conhecida mundialmente pelos potes plásticos que comercializa desde 1946, alertou que pode encerrar suas operações e viu suas ações na Bolsa de Nova York despencarem 47% nesta segunda-feira (10/4).

Na última sexta-feira (7), a empresa contratou um time de assessores financeiros para ajudá-la a encontrar investidores, mas afirmou que o atual cenário econômico desafiador, a redução da demanda e elevados custos financeiros podem comprometer os lucros de curto prazo.

“A empresa está fazendo tudo ao seu alcance para mitigar os impactos dos eventos recentes e tomando medidas imediatas para buscar financiamento adicional e resolver nossa situação financeira”, disse o CEO da empresa, Miguel Fernandez, em nota.

No período de um ano, a empresa já acumula uma queda de 94% no valor de suas ações na Bolsa de Nova York.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também