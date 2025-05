Albânia, Namíbia e Índia suspendem a compra de carne de frango do Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou, nesta sexta-feira (23), que a Albânia, Namíbia e Índia suspenderam a importação de carne de frango do Brasil após a identificação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial brasileira.

O caso foi registrado em uma granja na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Angola optou por apenas restringir a compra em cidades do Rio Grande do Sul (RS).

Desde o registro do caso, a China, União Europeia, México, Iraque, Coreia do Sul, Chile, Filipinas, África do Sul, Jordânia, Peru, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Bolívia, Sri Lanka, Paquistão, Albânia, Namíbia e Índia suspenderam totalmente as importações de carne de aves do Brasil.

Já a Arábia Saudita, Turquia, Reino Unido, Bahrein, Cuba, Macedônia, Montenegro, Cazaquistão, Bósnia e Herzegovina, Tajiquistão, Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, Armênia, Quirguistão e Angola suspenderam a importação apenas de carne de frango originária do Rio Grande do Sul.

Os Emirados Árabes Unidos e Japão optaram por continuar com as importações de todo o Brasil, menos do município gaúcho de Montenegro.

