Menu
Menu Busca sábado, 16 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Alckmin: socorro a exportador não causará impacto fiscal

Medida Provisória em vigor deve ser aprovada em até 120 dias

16 agosto 2025 - 18h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
O vice-presidente, Geraldo Alckmin, durante cerimôniaO vice-presidente, Geraldo Alckmin, durante cerimônia   (Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou, neste sábado (16), em Brasília, que as medidas de apoio às empresas afetadas pelas taxas que os Estados Unidos impuseram aos produtos brasileiros não causarão impacto fiscal negativo, pois, a rigor, não configuram um novo gasto para a União.

“O que estamos fazendo é antecipando algo que vai ser devolvido; recursos que não pertencem ao governo”, declarou Alckmin ao visitar uma concessionária de automóveis de Brasília para checar como estão as vendas de veículos contemplados pelo programa federal Carro Sustentável, que reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de modelos que atendam requisitos de sustentabilidade.  O programa foi lançado em 10 de julho deste ano.

“Nem o Drawback, nem o Reintegra, deveriam ter qualquer questão fiscal, porque o dinheiro não é do governo, que está apenas devolvendo mais rápido para aqueles que foram atingidos pelo tarifaço [dos Estados Unidos] e tiveram suas exportações frustradas”, acrescentou o vice-presidente, referindo-se a dois dos mecanismos previstos na medida provisória (MP) que o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional na última quarta-feira (13).

Chamada de Plano Brasil Soberano, a MP reúne medidas de apoio estatal às empresas exportadoras e de proteção aos trabalhadores dos setores afetados, liberando cerca de R$ 30 bilhões para compensar eventuais prejuízos aos exportadores brasileiros.

Recurso

O chamado Drawback é um recurso que possibilita a suspensão da cobrança de tributos que incidem sobre insumos importados utilizados na produção de artigos nacionais exportados para os EUA. Com isso, o prazo para que as empresas consigam exportar as mercadorias que tiveram insumos beneficiados pelo regime será prorrogado.

Já o Novo Reintegra prevê incentivos fiscais que permitirão às empresas brasileiras afetadas recuperar parte dos impostos indiretos incidentes sobre a cadeia produtiva dos produtos exportados, na forma de créditos tributários. Dessa forma, ajuda as empresas a reduzirem custos e melhorar a competitividade no mercado externo.

“Vamos dar 3% de Reintegra. Ou seja, a empresa [afetada pela sobretaxa dos EUA] receberá 3% do valor do produto. Isso não deveria ter impacto fiscal, pois é resíduo tributário”, reiterou Alckmin ao destacar que, embora a Constituição Federal estabeleça que as exportações brasileiras não devem ser tributadas, os produtos acumulam tributos embutidos que devem ser restituídos aos fabricantes.

“Quando eu exporto um automóvel [por exemplo], mesmo não pagando imposto de exportação, eu paguei imposto ao comprar os pneus, o aço, o vidro. Então, estes impostos precisam ser devolvidos ao exportador. Só que os governos demoram a devolvê-los e o exportador fica com um crédito tributário. O que estamos fazendo é antecipando [a devolução] de algo que vai ser devolvido”, explicou Alckmin.

Princípio

“O Drawback segue o mesmo princípio. Quando vou comprar um produto para exportar, eu não pago imposto, mas se eu não cumprir o regime [dentro do prazo legal], tenho não só que pagar o imposto como também uma multa […] O que estamos dizendo é que quem comprou um produto para exportar para os EUA terá mais um ano [de prazo] para exportar. Estamos adiando por um ano este Drawback para que o exportador possa buscar outro mercado ou [renegociar com seus clientes] nos Estados Unidos”, assegurou o vice-presidente.

A seguir, Alckmin sinalizou que o governo federal tem pressa na aprovação, pelo Congresso Nacional, da medida provisória (MP) e do projeto de lei complementar apresentados pelo Poder Executivo. A MP já está em vigor, mas precisa ser referendada pelos parlamentares em, no máximo, até 120 dias. Além disso, algumas das medidas que constam da MP precisam ser regulamentadas por meio da aprovação de projeto de lei.

O vice-presidente da República salientou, ainda, que “temos a expectativa de que isso seja feito rapidamente. Porque um é vinculado ao outro”, concluiu Alckmin ao defender que o Poder Legislativo “tem um papel importante a cumprir, que é o de dar uma resposta rápida” à proposta do governo federal.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Índice é comemorado no estado
Economia
Desemprego em MS cai para 2,9% e atinge menor índice desde 2012
BRICS lança seu próprio 'Pix' para derrubar dependência do dólar
Economia
BRICS lança seu próprio 'Pix' para derrubar dependência do dólar
Foto: Álvaro Rezende/Secom
Economia
Contas equilibradas mantêm MS na liderança em investimentos públicos
Sérgio Longen, presidente da FIEMS
Economia
Longen critica pouca segurança jurídica e cobra juros baixos no pacote 'Brasil Soberano'
Setor do transportes também teve destaque
Economia
Setor de serviços cresce 0,3% em junho e atinge patamar recorde
Sede do INSS
Economia
Fraude no INSS: Mais de 24 mil aposentados e pensionistas já foram ressarcidos em MS
Lançamento Plano Brasil Soberano -
Política
Governo publica MP para reduzir impactos de tarifas impostas pelos EUA; entenda
Presidente Lula
Economia
Lula anuncia nesta quarta R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifaço
Cédulas de dinheiro para saque
Economia
BC informa que R$ 10,56 bilhões em recursos esquecidos ainda aguardam resgate
Preços da couve e do tomate caem, mas frio eleva valor da abobrinha em MS
Economia
Preços da couve e do tomate caem, mas frio eleva valor da abobrinha em MS

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande