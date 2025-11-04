Alface e batata-doce puxam queda nos preços em Campo Grande

A alface-crespa e a batata-doce registraram as maiores reduções de preço da semana nas Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul. De acordo com dados da Divisão de Mercado e Abastecimento, ambas as hortaliças apresentaram queda de 12,5% nos valores praticados.

A caixa de 7 quilos de alface-crespa, proveniente de produtores de Mato Grosso do Sul e São Paulo, passou de R$ 40,00 para R$ 35,00. Mesmo com a oferta e a demanda estáveis, a boa disponibilidade do produto favoreceu a redução. Já o saco de 20 quilos de batata-doce, oriundo de São Paulo, caiu de R$ 80,00 para R$ 70,00. A comercialização lenta tem levado os comerciantes a reduzirem os preços para estimular as vendas.

Outros produtos também apresentaram queda nesta semana. A cenoura (20 kg) passou de R$ 65,00 para R$ 60,00, influenciada pelo avanço das colheitas, que aumentou a oferta no mercado. O jiló (15 kg) teve redução de R$ 65,00 para R$ 60,00, reflexo da plena safra, que leva os produtores a baixar os preços para escoar a produção. A melancia (kg) também ficou mais barata, caindo de R$ 2,10 para R$ 2,00, em uma tentativa de atrair consumidores após um período de menor demanda.

Por outro lado, alguns produtos registraram elevação nos preços. A batata inglesa (50 kg) subiu de R$ 120,00 para R$ 130,00, um aumento de 8,3%, resultado da diminuição da oferta com o encerramento das colheitas em algumas regiões produtoras. A berinjela (13 kg) teve alta de 12,5%, passando de R$ 40,00 para R$ 45,00, reflexo do fim da safra e da consequente queda na oferta.

A manga Palmer (6 kg) também apresentou valorização, com o preço subindo de R$ 45,00 para R$ 50,00, um aumento de 11,1%, devido à menor disponibilidade da fruta no mercado. O quiabo (15 kg) encerra a lista dos produtos em alta, com aumento de 10%, passando de R$ 100,00 para R$ 110,00, em função da baixa oferta registrada na semana.

