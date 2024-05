AliExpress critica possível aumento da taxação em produtos importados

O AliExpress, uma das principais lojas de comércio eletrônico do mundo, alertou que o Brasil pode ter a “maior taxa do mundo” sobre produtos importados caso o Projeto de Lei que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) seja aprovado.

De autoria do deputado Atila Lira (PP-PI), o projeto visa igualar a tributação de produtos nacionais e importados, elevando a taxação de produtos de fora para 92%.

Essa mudança tributária não afetaria, segundo a empresa, a isenção para compras em viagens internacionais, uma disparidade de regras que afetaria a população mais pobre, que utiliza das plataformas de e-commerce internacional para realizar compras por preços mais acessíveis.

“A mudança terá grande impacto, principalmente na população mais pobre, que utiliza as plataformas de e-commerce internacional para acessar uma rica variedade de bens a preços acessíveis”, afirmou a empresa.

Diante da situação, o AliExpress se colocou à disposição do governo para discutir alternativas e encontrar soluções que não prejudiquem o consumidor brasileiro.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também