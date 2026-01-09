Menu
Menu Busca sexta, 09 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Economia

Aneel divulga calendário para anúncio de bandeiras tarifárias em 2026

Janeiro está sem tarifa custo extra na conta de luz

09 janeiro 2026 - 18h12Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil

O ano de 2026 começou com redução no valor das contas de energia elétrica com a bandeira verde na tarifa de energia, ou seja, sem custo extra. Para o próximo mês, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a decisão sobre a bandeira tarifária será anunciada no dia 30 de janeiro, conforme calendário divulgado pela agência reguladora nesta semana.

Pelo calendário, o consumidor pode acompanhar as decisões da Aneel a respeito das bandeiras tarifárias que vigorarão a cada mês no decorrer do ano de 2026. Nas datas previstas, será divulgada a cor da bandeira que estará vigente no mês seguinte.

No dia 27 de fevereiro, sairá a definição sobre a bandeira a ser aplicada em março e, no mesmo dia de março (27), sai a bandeira de abril. A definição da bandeira tarifária de maio será divulgada no dia 24 de abril.

A bandeira de junho, será conhecida no dia 29 de maio. Para julho, a Aneel disse que vai divulgar a bandeira no dia 26 de junho. A bandeira a ser aplicada em agosto será divulgada no dia 31 de julho. A de setembro sairá no dia 28 de agosto; e a de outubro, no dia 25 de setembro.

Por fim, a bandeira tarifária que será aplicada em novembro será anunciada no dia 30 de outubro. A bandeira de dezembro será conhecida no dia 27 de novembro. Já a bandeira a ser aplicada em janeiro de 2027, sairá no dia 23 de dezembro.

Custos extras - Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

A cada mês, as condições de operação do sistema de geração de energia elétrica são reavaliadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que define a melhor estratégia de geração de energia para atendimento da demanda e traça uma previsão de custos a serem cobertos pelas bandeiras.

Portanto, as cores das bandeiras tarifárias são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.

Importante observar que, anualmente, ao final do período úmido, em abril, a Aneel define o valor das Bandeiras Tarifárias para o ciclo seguinte. Atualmente os valores cobrados são os seguintes: na bandeira amarela, com condições de geração menos favoráveis, a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,88 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos; na bandeira vermelha, no Patamar 1, com condições mais custosas de geração, a tarifa sofre acréscimo de R$ 4,46 para 100 quilowatt-hora kWh consumido.

Já na bandeira vermelha, no Patamar 2, as condições de geração são ainda mais custosas. Com isso, a tarifa sofre acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatt-hora kWh consumido.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula comemorou acordo
Política
Lula comemora acordo entre Mercosul e UE: 'vitória do diálogo'
IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%, abaixo da meta
Economia
IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%, abaixo da meta
Além da França, Polônia, Áustria, Hungria e Irlanda votaram contra
Economia
Após 26 anos, União Europeia dá aval a acordo comercial com o Mercosul
Cesta básica segue cara em Campo Grande
Economia
Campo Grande fechou 2025 com a 6ª cesta básica mais cara do país
Banco Master
Justiça
TCU suspende inspeção no Banco Central por liquidação do Master
Passagens tiveram quedas nos últimos meses
Economia
Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro
Somente em dezembro de 2025, foram abertas 847 empresas no Estado
Economia
Impulsionada por serviços, MS encerra 2025 com mais de 13 mil novas empresas
Exportações seguem apresentando bons números
Economia
MS fecha 2025 com recorde com US$ 10,7 bilhões em exportações
A bióloga Bruna Oliveira criou a Cerrado em Pé em 2022 ao lado do esposo, também biólogo, Rodrigo Borghezan
Economia
Sebrae impulsiona bioeconomia de MS com acesso a mercados nacionais
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Economia
TCE-MS revê edital de licitação em TI e reabre certame R$ 4,9 milhões mais barato

Mais Lidas

Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026