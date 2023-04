Aneel mantêm bandeira verde para maio

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28) que irá manter a bandeira tarifária verde para maio, garantindo ao consumidor mais um mês sem alguma cobrança extra na conta de luz.

A expectativa inicial da Aneel é manter a bandeira tarifária verde durante todo o ano, já que o armazenamento dos reservatórios nas hidrelétricas, que são responsáveis por boa parte da energia gerada no Brasil, está alto.

“A oferta abundante de recursos de origem hidráulica tem proporcionado condições favoráveis para a produção de energia no país. O nível de armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável do momento”, destacou a Agência em nota.

A bandeira atual está em vigor desde abril do ano passado, quando se encerrou a de escassez hídrica.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também