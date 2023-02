Aneel mantém taxa tarifária verde para março

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu por manter a bandeira tarifária verde para março para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o que significa que não haverá taxa extra na conta de luz dos brasileiros.

O consumidor está desde abril de 2022 sem nenhuma taxa extra na conta de luz. Entre setembro de 2021 até abril do ano passado, a bandeira de escassez hídrica esteve ativa, resultando em taxa de R$ 14,20 extras a cada 100 quilowatts-hora (kWh).

Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos, que variam de R$ 2,989 na bandeira amarela a R$ 9,795 na bandeira vermelha patamar 2 a cada 100 kWh consumidos.

