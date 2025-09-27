Menu
Menu Busca sábado, 27 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro

Consumidor ainda pagará adicional no mês

27 setembro 2025 - 11h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Conta de energia terá nova tarifaConta de energia terá nova tarifa   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (26) que a bandeira vermelha patamar 1 irá vigorar no mês de outubro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A nova bandeira significa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.

De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas.

“Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro”, diz a agência.

A agência reguladora de energia elétrica informou ainda “que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro".

"Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta”, acrescentou.

Bandeira tarifária - Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. 

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Setor de alimentação
Economia
Setor de alimentação tem 43% das empresas com lucro em agosto
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 8 nesta sexta
carteira clt
Economia
Empregadores domésticos têm até 31 de outubro para regularizar FGTS em MS
JD1TV: Comércio de MS deve movimentar R$ 358 milhões no Dia das Crianças, diz Fecomércio
Economia
JD1TV: Comércio de MS deve movimentar R$ 358 milhões no Dia das Crianças, diz Fecomércio
Eduardo Riedel e outras autoridades -
Política
MS cria Comitê Interinstitucional para recuperar ativos e combater crimes fiscais
Novo Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 7 nesta quinta
Salário na conta
Economia
Servidores estaduais recebem primeira parcela do 13º salário nesta quinta-feira
Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Economia
Famílias apresentam retração de renda e queda na intenção de consumo
Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 6 nesta quarta
Receita Federal e novo modo na declaração de IR
Economia
Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2025

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas