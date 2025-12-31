Menu
Menu Busca quarta, 31 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Economia

Ano eleitoral não impede redução da jornada de trabalho, diz ministro

Luiz Marinho avaliou cenário político para legislação trabalhista

31 dezembro 2025 - 18h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Governo Federal quer o fim da escala 6x1 Governo Federal quer o fim da escala 6x1   (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira (30) que o ano de 2026 pode ser propício para a aprovação, pelo Congresso Nacional, da redução da jornada semanal de trabalho para 40 horas semanais e o fim da escala de trabalho 6x1, aquela em que o empregado trabalha seis dias consecutivos para um de descanso. Durante coletiva de imprensa para anunciar dados de empregos formais gerados em novembro, o ministro apontou que a mobilização social pode impulsionar o avanço do tema justamente em um ano eleitoral.  

"A jornada de trabalho, até por ser um ano eleitoral, talvez até facilite [a aprovação], em vez de ser difícil. Vai depender muito de como as categorias, de como a classe [trabalhadora] se mobiliza", analisou.

O ministro comparou o tema da redução da jornada com a aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, que passou por unanimidade nas duas Casas, no segundo semestre deste ano.

"Ali [no Congresso] era hostil o debate de aprovar o Imposto de Renda do jeito que foi aprovado, com a parte de cima tendo que pagar a diferença. Passou pelo calor das ruas. Aquela unanimidade congressual, na Câmara e no Senado, foi uma unanimidade forçada", observou.

Para Luiz Marinho, a economia brasileira "está madura há muito tempo" para suportar uma redução da jornada semanal máxima de trabalho.

"É plenamente possível fazer a redução da jornada máxima para 40 horas semanais e buscar um espaço de eliminar a [escala] 6x1 , que é a grande bandeira, em especial da nossa juventude", insistiu.

O ministro destacou o fato de que as negociações coletivas entre sindicatos e empresas podem viabilizar um mecanismo para que nenhuma atividade econômica que tenha que funcionar sete dias por semana, por exemplo, seja prejudicada pelo fim da escala com apenas um dia de descanso.

"Não tem nenhuma lei que vai fazer enquadramento de grade de jornada propiciando que uma entidade, uma fábrica, uma atividade de saúde, qualquer atividade, trabalhe 24 horas por dia. As duas partes da mesa, trabalhadores e empregadores, sentam e seguramente vão compor da maneira mais serena possível. Portanto, ano eleitoral não vejo como impedimento que se avance nesse debate", ponderou Marinho. Para ele, no entanto, é fundamental que não haja "fla-flu" eleitoral sobre o assunto e que se leve em consideração o quanto essas medidas poderiam ser benéficas para empresas, trabalhadores, economia e o ambiente de trabalho.

Discussões no Congresso - No momento, diferentes projetos de lei tramitam simultaneamente, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, sobre redução de jornada e fim da escala 6x1. No início deste mês, na Câmara,a subcomissão especial que analisa uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovou a redução gradual da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, mas rejeitou o fim da escala 6x1.

Já no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) foi mais adiante e aprovou, também no início de dezembro, o fim da escala de seis dias de trabalho por um dia de descanso (6x1) e a redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 36 horas semanais. Ambas as mudanças são sem redução salarial. O tema seguirá para o plenário do Senado no ano que vem.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Economia
China impõe restrições a importações de carne bovina em 2026
Luan Santana -
Agronegócio
Luan Santana é confirmado como primeira atração da Expogrande 2026
Com o avanço do emprego formal, a taxa de informalidade recuou para 37,7% da população ocupada
Economia
Emprego com carteira assinada cresce 2,6% e atinge recorde de 39,4 milhões, aponta IBGE
Contas públicas têm déficit de R$ 14,4 bilhões em novembro
Economia
Contas públicas têm déficit de R$ 14,4 bilhões em novembro
Setor da indústria gerou bastante emprego
Economia
Brasil cria 85,8 mil vagas de trabalho em novembro
Lote da Receita Federal será pago
Economia
Receita paga lote residual de restituição do IRPF de dezembro de 2025
carteira de trabalho
Economia
Desemprego cai para 5,2%, menor taxa desde 2012, aponta IBGE
Inflação do aluguel encerra 2025 com queda de 1,05%
Economia
Inflação do aluguel encerra 2025 com queda de 1,05%
Fachada da Receita Federal
Economia
Receita nega taxação de transações financeiras a partir de R$ 5 mil
Dinheiro falso | Imagem ilustrativa
Economia
Mercado reduz previsão de inflação para 4,32% em 2025

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital