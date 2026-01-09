Após 26 anos, União Europeia dá aval a acordo comercial com o Mercosul

Após 26 anos de negociações, os países da União Europeia aprovaram nesta sexta-feira (9) um acordo comercial com o Mercosul, abrindo caminho para que o bloco europeu assine, já na próxima semana, o maior tratado de livre-comércio de sua história.

O aval foi formalizado durante reunião de embaixadores da União Europeia em Bruxelas, segundo agências internacionais que citaram diplomatas e fontes do bloco. A decisão avançou apesar da oposição da França e de outros países.

Os Estados-membros têm prazo até as 13h (horário de Brasília) para confirmar seus votos por escrito. Mesmo com a aprovação nesta etapa, o acordo ainda depende do aval do Parlamento Europeu para entrar em vigor.

De acordo com a imprensa internacional, além da França, Polônia, Áustria, Hungria e Irlanda votaram contra, enquanto a Bélgica optou pela abstenção.

O apoio majoritário foi possível após a adoção de uma salvaguarda que prevê monitoramento mais rigoroso do mercado europeu, com o objetivo de evitar impactos severos nas importações oriundas do Mercosul.

