Após encontro com Riedel, Energisa investirá R$ 771 milhões em MS

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, anunciou nesta quinta-feira (13), que fará um investimento de R$ 771 milhões, após um encontro com o governador Eduardo Riedel.

O foco será em reforço do sistema elétrico, com ampliação e construção de subestações. Atualmente, o grupo empresarial atende 1,15 milhão de clientes em 74 municípios, empregando cerca de 1.600 pessoas.

Entre as obras previstas está a construção de subestações em Japorã e Campo Grande, ampliação das subestações de Bodoquena, Ribas do Rio Pardo e Maracaju. Além dos investimentos em redes de distribuição, o combate ao furto de energia também está entre as prioridades, com aporte de R$ 18,5 milhões para coibir esse crime.

Riedel destacou que esta parceria, para gerar serviço de qualidade, é essencial na atração de novas empresas ao Estado, assim como dar boas condições para aqueles que já estão instalados. "Uma resposta importante ao empreendedor e empresário, que busca investir, mas de vez em quando encontra dificuldades. A empresa tem mudado uma série de processos, na busca para melhorar cada vez mais o retorno para sociedade".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também