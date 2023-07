Aprovação da reforma tributária é importante para a economia, classifica Longen

A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta sexta-feira (07/07), o texto-base da reforma tributária, algo que para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, significa um grande avanço para a economia do Brasil.

“A partir desse momento a gente passa a enxergar o outro Brasil. Essa reforma marca um novo tempo. Para as empresas, simplifica muitos processos. É um avanço para um Brasil diferente, mais moderno. E nós acabamos ficando um pouco parecidos com o resto do mundo”, afirmou.

Apesar de comemorar a aprovação, Longen aponta que pontos importantes ficaram de fora do texto, e que ainda serão necessários ajustes no texto.

“Entendo que temos algumas particularidades que ficaram de fora, como os incentivos fiscais, que são contratos que nós fizemos com o Governo do Estado e com aval do Confaz. Tem efeito jurídico e isso com certeza será uma demanda judicial travada nos próximos tempos. Outro ponto é a questão do desenvolvimento regional, que precisa ser avaliada de forma clara. Mas acredito que teremos a oportunidade de ajustar essas questões no Senado”, completou.

