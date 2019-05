Argentina é responsável por queda no comércio exterior brasileiro

O principal responsável pela queda do saldo positivo do comércio exterior brasileiro no primeiro quadrimestre deste ano foi a piora na balança comercial da Argentina.

Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o saldo acumulado da balança brasileira com todos os países, nos primeiros quatro meses deste ano, foi de US$ 16,4 bilhões, ou seja, menor dos que os US$ 18,2 bilhões acumulados no mesmo período do ano passado.

Conforme a FGV, a balança com a Argentina passou de superavitária, quando exportações superam as importações, para deficitária que é quando as importações superam as exportações, com perda de 3,1 bilhões na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado.

Foram registradas perdas no comércio com a União Europeia, de US$ 1,4 bilhão na comparação com o mesmo período de 2018 e com a China teve queda de US$ 900 milhões.

Mas por outro lado, teve ganhos no comércio com os Estados Unidos, que passou a registrar superávit de US$ 500 milhões e com o Oriente Médio com aumento do superávit de US$ 900 milhões.

Segundo a FGV, a piora no saldo com a China está relacionada ao aumento das importações provenientes do país asiático. Já a melhor em relação aos Estados Unidos é explicada pela redução das importações procedentes daquele país

