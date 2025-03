Argentina registra mais um superávit fiscal em fevereiro

A Argentina registrou um superávit fiscal primário e um superávit financeiro do setor público em fevereiro, conforme informado pelo governo nesta segunda-feira (17).

O resultado reforçou o compromisso do presidente Javier Milei com a meta de "déficit zero" e o equilíbrio das contas públicas, em meio a uma crise econômica que assola o país.

De acordo com o Ministério da Economia da Argentina, o superávit fiscal primário do mês passado foi de 1,177 trilhão de pesos argentinos (equivalente a aproximadamente US$ 1,10 bilhão), o que representa cerca de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Já o setor público registrou um superávit financeiro de 310,73 bilhões de pesos, correspondente a cerca de 0,1% do PIB.

Este é o 13º superávit mensal nos 14 meses de gestão de Milei, que no ano passado também alcançou o primeiro superávit orçamentário anual da Argentina em 14 anos.

Para atingir esse equilíbrio fiscal, o governo tem adotado medidas de austeridade, reduzindo gastos públicos, incluindo cortes em áreas sensíveis como educação e pensões.

Em uma publicação na rede social X, o ministro da Economia, Luis Caputo, afirmou que os resultados "fortalecem ainda mais o compromisso do nosso presidente Javier Milei e de toda a sua equipe de governo com a ordem fiscal, uma âncora fundamental do programa econômico e uma condição necessária para uma economia robusta que gere empregos de qualidade e sustente a recuperação dos salários e da renda ao longo do tempo".

Entretanto, a oposição criticou as medidas, alegando que a responsabilidade do ajuste fiscal não deveria recair sobre os setores mais vulneráveis da população.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também