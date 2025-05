Argentina suspende importações de frangos após caso de gripe aviária no Brasil

A agência sanitária da Argentina divulgou nesta sexta-feira (16) uma decisão de suspensão das importações de carne de frango do Brasil, assim como subprodutos, após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmar o registro de um caso de vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) no país.

O caso foi registrado em matrizeiro de aves comerciais no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e é o primeiro foco de IAAP detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil.

Devido questões contratuais, a exportação de aves para a China foi suspensa. A União Europeia (UE) também suspendeu a compra de carne de frango brasileiro pelos próximos 60 dias.

Em comunicado, o Serviço nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa) informou que a medida vale até o governo brasileiro certificar que o país está livre da gripe aviária.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também