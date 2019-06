Atividade econômica registra queda de 0,47% em abril

Rauster Campitelli, com informações da Agência Brasil

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) dessazonalizado (ajustado para o período) apresentou queda de 0,47%, em abril, em relação a março deste ano. Os dados que apontam queda na economia brasileira em abril foram divulgados hoje (14) pelo BC (Banco Central).

De acordo com dados revisados pelo BC, foi o quarto mês seguido de queda. Em janeiro, 0,22%, em fevereiro, 1,04%, e em março, 0,30%, em comparação ao mês anterior. Esse resultado acontece depois da retração de 0,68% no primeiro trimestre de 2019, divulgada pelo BC no último mês.

Na comparação com abril de 2018, a queda chegou a 0,62% (sem ajuste para o período, já que a comparação é entre meses iguais). Em 12 meses encerrados em abril, o indicador registrou alta de 0,72%. No ano, o IBC-Br ficou praticamente estável - expansão de apenas 0,06%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos.

