Auxílio emergencial ainda não está disponível para saque

Gabriel Neves com informações da assessoria

O Projeto de Lei do Auxílio, aprovado pela Câmara e Senado nesta semana, ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República, por isso, ainda não está disponível para saque.

Na tarde desta segunda-feira (30), o Ministério da Cidadania divulgou uma nota oficial em que orienta a população a não aglomerar os serviços dos Centros de Referência da Assistência Social.

O ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, reforçou que ainda não existe a necessidade de comparecimento aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e bancos, “Não se dirijam nesse momento nem às agências da Caixa Econômica Federal nem às agências do Banco do Brasil nem aos CRAS. O sistema ainda não está implantado. Vamos anunciar brevemente como será a implementação”.

O ministério reforçou que o repasse dos recursos será feito a partir dos bancos federais, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Basa e BNB. Redes conectadas a esses braços financeiros, como lotéricas e Correios, também servirão de suporte.

Lorenzoni anunciou ainda que mesmo as pessoas que não fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal serão contempladas, a partir de um sistema digital que está em fase de implementação.

A proposta

A estimativa é de que o valor beneficie mais de 24 milhões de brasileiros. A medida foi incorporada ao Projeto de Lei nº 9.236/17 e pretende minimizar os impactos financeiros causados pela pandemia do coronavírus no Brasil.

Deixe seu Comentário

Leia Também