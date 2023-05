Balança comercial de MS cresce 20,09%

Entre janeiro e abril deste ano, a balança comercial de Mato Grosso do Sul teve superávit de US$ 2,009 bilhões, resultado 20,9% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

As informações são da Carta de Conjuntura do Setor Externo número 90, elaborada pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O superávit é a diferença positiva entre tudo que o Estado exportou, descontando tudo o que foi importado. No total, o valor das exportações de MS nos primeiros quatro meses do ano chegou em US$ 3,087 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 1,077 bilhão, resultando no número.

Caso o valor das importações fosse maior que o das exportações, a balança comercial fecharia em déficit, que não é registrado no Estado desde 2017, quando a Semadesc começou a divulgar a Carta de Conjuntura.

A Soja foi o produto mais exportado no período, descambando a celulose, que estava em primeiro lugar a meses.

Segundo o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, os dados apontam para um crescimento na economia do Estado neste ano.

“Nossa Carta de Conjuntura, relativa ao setor externo no mês de abril, sinaliza com dados bastante positivos onde nós tivemos crescimento das nossas exportações, na ordem de 14%, e nas importações de 4%, e isso permitiu um saldo superior a 20% em relação ao ano passado”, comentou o secretário.

Verruck ainda aponta que a colheita da safra ainda terá efeitos em maio. “Esse efeito da safra ainda será sentido no fechamento das contas de maio porque tem muita soja sendo transportada”, afirmou.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também