BB anuncia R$ 230 bilhões para o Plano Safra 25/26; MS pode acessar até R$ 16,1 bi

A Superintendência Estadual do Banco do Brasil anunciou, na manhã desta terça-feira (15), a liberação de R$ 230 bilhões para o financiamento do Plano Safra 2025/2026.

O valor representa um acréscimo de 2% em relação ao montante destinado na safra anterior, que foi de R$ 225 bilhões. O evento foi realizado na agência do banco localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Rogério Beretta, representou o Governo do Estado.

Também estiveram presentes representantes da Agricultura Familiar, Iagro, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Superintendência de Pesca, Sebrae/MS e demais instituições ligadas ao setor produtivo.

Segundo o superintendente regional do BB, Omar de Vasconcelos, Mato Grosso do Sul não possui um valor fixo reservado, mas tradicionalmente acessa entre 5% e 7% do total nacional.

Com isso, o Estado pode chegar a contratar até R$ 16,1 bilhões em financiamentos nesta safra, caso atinja o teto de participação.

No ciclo anterior, o Estado contratou R$ 12,7 bilhões em financiamentos, sendo R$ 250 milhões destinados à Agricultura Familiar, beneficiando cerca de 1.650 famílias.

A Agricultura Empresarial absorveu R$ 12,4 bilhões, divididos entre custeio (R$ 9 bi), investimentos (R$ 1,7 bi) e comercialização (R$ 1,7 bi).

