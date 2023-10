BC adia lançamento do Pix Automático para outubro do ano que vem

O Banco Central informou, nesta quarta-feira (4), que o lançamento do Pix Automático terá o lançamento adiado para outubro do ano que vem. Inicialmente se planejava que a funcionalidade já estivesse disponível em abril de 2024.

A funcionalidade será, na prática, uma opção ao atual serviço de débito automático que permitirá, dada a natureza do Pix, baixa bancária quase que instantânea de contas e assinaturas cadastradas previamente pelo usuário.

Segundo o BC, o adiamento ocorre devido a “complexidade do produto”, além “do tempo necessário para o desenvolvimento dos múltiplos atores, do andamento da definição das estratégias comerciais pelas instituições participantes do Pix e de questões organizacionais do BC”.

