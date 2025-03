BC alerta para novo vazamento de dados PIX; confira qual a instituição

O Banco Central (BC) informou, nesta segunda-feira (17), que um total de 25.349 chaves PIX de clientes da fintech QI SCD tiveram dados expostos, este sendo o primeiro incidente do tipo no ano.

Segundo o BC, o vazamento ocorreu de 23 de fevereiro a 6 de março, e abrangeu informações como nome de usuário, CPF com máscara - parcialmente coberto com asteriscos -, instituição de relacionamento, agência e número e tipo da conta.

Esse é o 18º incidente do tipo desde o lançamento da modalidade de pagamento em novembro de 2020.

O BC apontou que o vazamento ocorreu por causa de falhas pontuais em sistemas da instituição de pagamento, e ocorreu em dados cadastrais, e não afeta a movimentação de dinheiro.

Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos pelo vazamento.

Apesar do vazamento não precisar ser comunicado, o BC decidiu por divulgar o incidente em nome do “compromisso com a transparência”.

As pessoas afetadas pelo vazamento serão avisadas por meio do aplicativo ou do internet banking da instituição. O BC ressalta que esses são os únicos meios de aviso para a exposição das chaves Pix e pediu para os clientes desconsiderarem comunicações como chamadas telefônicas, SMS e avisos por aplicativos de mensagens e por e-mail.

