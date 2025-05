BC anuncia pedido automático de resgate de "dinheiro esquecido"

O Banco Central (BC) anunciou, nesta segunda-feira (26), uma nova funcionalidade no Sistema Valores a Receber (SVR), permitindo que seja habilitada uma solicitação automática de resgate de valores a partir do dia 27 de maio.

Segundo a instituição, a novidade é apenas na forma de solicitar o resgate, ou seja, as demais funcionalidades do sistema continuam iguais. Antes, era necessário um procedimento manual para cada pedido de resgate.

“O propósito é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome”, informou o BC em nota.

A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave PIX do tipo CPF, e o cidadão não receberá aviso do Banco Central quando algum valor for devolvido, ele apenas será feito diretamente pela instituição financeira na conta do cidadão.

O BC reforçou que a adesão ao novo serviço é facultativa.

