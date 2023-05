Bem aquecido, Dia das Mães deve movimentar R$ 493 milhões na economia do Estado

O Dia Das Mães este ano promete ser bem aquecido em Mato Grosso do Sul. A data deve movimentar R$ 493,55 milhões na economia do Estado, representando 37% a mais que no ano anterior, é o que aponta Pesquisa Sazonal de Intenção de Compras foi feita pelo IPF-MS (Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS) e Sebrae-MS.

Na Capital, o fluxo de vendas também vai às alturas, podendo chegar a R$ 145 milhões, representando um aumento de 60% em relação a 2022. A maioria dos consumidores pretende dar roupas, sendo 27, 75%; perfumes e cosméticos 21,17%; Calçados 16,74%; Bolsas e acessórios 13,23%; Flores 6,87%.

Foram entrevistadas 1981 pessoas do dia 27/03 a 02/04 de 2023, nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas.

Dentre os que responderam o questionário, 70,57% disseram que pretendem presentear, com investimento médio de R$ 221,17. Já 80, 36% dos das pessoas vão preferir comemorar com gasto estimado em R$ 219,22.

