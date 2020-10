Beneficiários do Bolsa Família podem sacar 2ª parcela do auxílio extensão

A segunda parcela do auxílio emergencial extensão de R$ 300 ou R$ 600 já pode ser sacado ou transferido nesta segunda-feira (26), pelos beneficiários do Bolsa Família.

Os saques do dinheiro podem ser feitos por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Os saques serão liberados por ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Hoje, o pagamento será feito para 1,6 milhão de pessoas com o NIS terminado em 6. No total, serão R$ 420,2 milhões a serem liberados.

Segundo a Caixa, não é possível acumular integralmente pagamentos do auxílio e do Bolsa Família. Se o valor do programa for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, a pessoa receberá sempre o benefício de maior valor.

