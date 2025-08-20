Beneficiários do NIS final 3 recebem parcela do Bolsa Família nesta quarta

A Caixa Econômica Federal estará pagando, nesta quarta-feira (20), a parcela do Bolsa Família deste mês para os beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) final 3. Ao todo cerca de 19,2 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.
O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses (nutrizes), para garantir a alimentação da criança.
O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes, um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.
No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês
O Auxílio Gás também estará sendo pago, seguindo a ordem cronológica do NIS, assim como o Bolsa Família. O valor foi mantido em R$ 108 neste mês.
