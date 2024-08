Beneficiários do NIS final 5 recebem parcela do Bolsa Família nesta sexta

Beneficiários do NIS final 5 recebem a parcela do mês de agosto do Bolsa Família, em pagamento realizado pela Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira (23). O Auxílio Gás também estará sendo depositado nas contas bancárias.

De acordo com o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), o investimento do governo federal no pagamento do Bolsa Família neste mês é de R$ 14,12 bilhões. O programa de transferência de renda atenderá 20,76 milhões de famílias. Neste mês, o benefício médio é de R$ 681,09 por família.

Para os beneficiários do Rio Grande do Sul, a Caixa Econômica Federal fará o depósito do benefício de agosto de 2024 a todos os beneficiários do estado no primeiro dia do pagamento, independentemente do número do NIS. E os beneficiários do estado já podem movimentar o recurso recebido.

O MDS adianta que os beneficiários dos municípios gaúchos terão o calendário unificado até dezembro deste ano, por causa da situação de calamidade pública que afetou o estado.

Em agosto, mais de 5,64 milhões de famílias vão receber o Auxílio Gás no valor de R$ 102. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é de R$ 575,59 milhões.

O Auxílio Gás foi criado para diminuir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico. O valor do Auxílio Gás é pago bimestralmente e corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos (kg).

