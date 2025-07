Beneficiários do NIS final 6 recebem parcela do Bolsa Família nesta sexta

Economia Beneficiários do NIS final 2 recebem parcela do Bolsa Família nesta segunda

Além do benefício integral, cerca de 3 milhões de famílias estão na regra de proteção em julho. No mês passado, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano.

Ao todo cerca de 19,6 milhões de famílias receberão o benefício neste mês. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

O valor mínimo do benefício corresponde a R$ 600, mas pode ter adicionais, como: seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses, para garantir a alimentação da criança, segundo o Benefício Variável Familiar Nutriz; R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos; R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos;

Beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) de final 6 recebem nesta sexta-feira (25), a parcela do Bolsa Família de julho paga pela Caixa Econômica Federal.