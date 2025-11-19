Black Friday promete movimentar R$ 5,4 bilhões no comércio nacional

A Black Friday promete movimentar R$ 5,4 bilhões no comércio brasileiro este ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), crescimento de 2,4% em relação a 2023, já descontada a inflação. O levantamento considera todo o mês de novembro, não apenas a sexta-feira promocional.

A data é a quinta mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. Os setores com maiores vendas previstas são:

Hiper e supermercados: R$ 1,32 bi

Eletroeletrônicos e utilidades domésticas: R$ 1,24 bi

Móveis e eletrodomésticos: R$ 1,15 bi

Vestuário e acessórios: R$ 950 mi

Farmácias e cosméticos: R$ 380 mi

Livrarias, papelarias e informática: R$ 360 mi

O desempenho é impulsionado por fatores como queda do dólar, inflação mais baixa, aumento do emprego e renda em alta. A taxa de desemprego caiu para 5,6%, o menor nível desde 2002. Em contrapartida, juros elevados e alto endividamento das famílias (30,5% com contas em atraso) limitam um crescimento maior.

A CNC também analisou preços de 30 categorias e identificou forte possibilidade de descontos, com destaques para:

Papelaria (10,14%)

Livros (9,02%)

Joias e bijuterias (9,01%)

Perfumaria (8,20%)

Utilidades domésticas (8,18%)

Moda (7,82%)

A Black Friday brasileira é inspirada na tradicional queima de estoques realizada pelos comerciantes dos Estados Unidos após a celebração do Dia de Ação de Graças, feriado americano comemorado sempre na última quinta-feira de novembro.

Em 2010, segundo a CNC, a movimentação foi de R$ 1,52 bilhão. À época, apenas os segmentos de móveis e eletrodomésticos, livrarias e papelarias e as lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos estavam envolvidos com o evento.

