BNDES vai investir R$ 6,6 bilhões no setor marítimo brasileiro

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse hoje (29) que a instituição vai investir R$ 6,6 bilhões no setor marítimo do Brasil no próximo ano.

A declaração foi feita no seminário internacional “Transição energética no mar: desafios e oportunidades para o Brasil”, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. E liderado pela International Maritime Organization (IMO), uma agência da ONU responsável pela regulamentação do transporte marítimo.

De acordo com o presidente do BNDES, atualmente há uma demanda muito forte nesse ambiente e isso ajuda na construção naval e no avanço com mais seguro para projetos mais complexos.

Outro foco do seminário foi a transição energética e energia limpa. Mercadante explicou que, primeiramente, irão fazer o edital de estudo e depois, farão um desenho para discutir o incentivo a descarbonização da frota naval.

“Todos os projetos que tiver em perspectiva reduzir 30% das emissões, vão ter um desconto, na construção, de 0,2% do nosso spread. Isso é nos recursos do BNDES para melhorar a competitividade. Além disso, 0,4% para modernização e conversão e 0,2% para manutenção, reparo e docagem”, revelou Mercadante.

Na visão de Mercadante, o banco está reduzindo o spread para fomentar, induzir e estimular mais projetos e mais investimentos nessa área marítima do Brasil.

O presidente do BNDES também assumiu um compromisso de conversar com o governo, junto aos Ministério dos Portos e Aeroportos, para descontingenciar os recursos para formar oficiais na marinha mercante.

