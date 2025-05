Boletim Focus aponta para queda na expectativa de inflação

O mais recente boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (12), apontou uma nova queda no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025, passando de 5,53% na semana passada, para 5,51% nesta semana.

Com o resultado desta semana, o mercado presencia a quarta queda consecutiva na expectativa do mercado financeiro sobre a inflação oficial do país.

Também houve reajuste na projeção da inflação para 2026, que passou de 4,51% para 4,50%. Os números de 2027 e 2028 foram mantidos em 4% e 3,80%, respectivamente.

Apesar dessa queda da inflação para os próximos anos, os analistas não veem alteração na Selic, a taxa básica de juros da economia, que na semana passada, por unanimidade do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, foi elevada para 14,75% ao ano.

Ainda de acordo com o boletim, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve fechar em 2%, mantendo a expectativa projetada na semana anterior.

Para 2026, a projeção para o PIB permanece em 1,7%, enquanto para 2027 e 2028, ele se manteve em 2%.

