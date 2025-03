O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou nesta sexta-feira (28) a antecipação dos pagamentos do Bolsa Família para março de 2025. A medida visa garantir mais segurança no acesso aos benefícios e evitar sobrecarga nos sistemas bancários.

Os valores serão liberados entre os dias 18 e 31 de março, seguindo a tradicional escala de pagamentos com base no Número de Identificação Social (NIS).

Atualmente, o programa Bolsa Família atende cerca de 20,5 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil. Além do valor mínimo de R$ 600, os beneficiários também podem contar com benefícios adicionais destinados a crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

Em 2023, o programa passou por uma reformulação significativa, ampliando seu alcance e aprimorando as medidas de fiscalização.

Calendário de Pagamento para Março de 2025

O pagamento será realizado conforme a escala tradicional de acordo com o final do NIS. O calendário para o mês de março de 2025 será o seguinte:

NIS final 1 – 18 de março

NIS final 2 – 19 de março

NIS final 3 – 20 de março

NIS final 4 – 21 de março

NIS final 5 – 24 de março

NIS final 6 – 25 de março

NIS final 7 – 26 de março

NIS final 8 – 27 de março

NIS final 9 – 28 de março

NIS final 0 – 31 de março

Os beneficiários podem verificar os valores e datas de pagamento nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, além de poder realizar os saques em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e terminais de autoatendimento.

