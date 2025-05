Bolsa Família começa a pagar benefício na próxima semana; confira calendário

O governo federal começa a liberar, na próxima segunda-feira (19), os pagamentos do Bolsa Família referentes a maio, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS), seguindo até o dia 30 deste mês.

O valor será repassado para uma conta na Caixa Econômica Federal, e deve ser movimentado pelo beneficiário utilizando o aplicativo CAIXA Tem, que conta com serviços como transferências, Pix, uso de cartão para saque e pagamento de contas. A quantia também pode ser sacada presencialmente em lotéricas ou agências da Caixa.

Para ter direito ao benefício, a renda de cada pessoa da família deve ser de, no máximo, R$ 218 por mês, ou seja, o valor total recebido pela família, dividido pelo número de membros, não pode ultrapassar esse valor.

Também é necessário que a pessoa esteja inscrita no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados.

Confira o calendário de pagamentos do benefício:

Final NIS 1: 19 de maio

Final NIS 2: 20 de maio

Final NIS 3: 21 de maio

Final NIS 4: 22 de maio

Final NIS 5: 23 de maio

Final NIS 6: 26 de maio

Final NIS 7: 27 de maio

Final NIS 8: 28 de maio

Final NIS 9: 29 de maio

Final NIS 0: 30 de maio

