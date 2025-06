Bolsa Família contempla mais de 201 mil beneficiários em Mato Grosso do Sul

O Bolsa Família estará ajudando mais de 201 mil famílias em Mato Grosso do Sul neste mês de junho. O cronograma de pagamentos começou nesta segunda-feira (16), e segue até o dia 30.

A princípio, o valor médio do benefício no estado é de R$ 675,98, enquanto o Governo Federal despejou cerca de R$ 136 milhões para atender os 79 municípios do Estado.

No pacote de benefícios incluídos, mais de 117 mil crianças de zero a seis anos receberão o Benefício Primeira Infância em Mato Grosso do Sul neste mês. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar.

Em junho, o programa estará sendo destinado a 1.274 famílias em situação de rua, 21.849 famílias indígenas, 470 famílias quilombolas, 84 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 578 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 1.806 famílias de catadores de material reciclável.

A capital sul-mato-grossense é o município com maior número de beneficiários no estado. Campo Grande tem mais de 52 mil famílias atendidas pelo programa. Na sequência estão Dourados com 13.604 famílias, Corumbá com 10.082, Ponta Porã com 9.650 e Três Lagoas com 7.793.

Com 1.954 famílias atendidas, Paranhos é o município sul-mato-grossense com maior valor médio de benefício em junho: R$ 807,08. Em seguida aparecem Ladário tendo R$ 721,30, Corumbá com R$ 713,37, Pedro Gomes com R$ 711,47 e Porto Murtinho com R$ 705,66.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também