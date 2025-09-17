Menu
Economia

Bolsa Família de setembro começa a ser pago nesta quarta-feira

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas pode aumentar conforme adicionais

17 setembro 2025 - 13h13Luiz Vinicius
Famílias de MS recebem o Bolsa FamíliaFamílias de MS recebem o Bolsa Família   (Divulga/Governo Federal)

A Caixa Econômica Federal inicia o pagamento do Bolsa Família de setembro nesta quarta-feira (17), distribuindo a parcela para os beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) de final 1.

Ao todo, cerca de 19,2 milhões de famílias recebem o benefício.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Há ainda três adicionais – o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses; um acréscimo de R$ 50 a gestantes; e um acréscimo de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e de R$ 150 a cada criança de até 6 anos.

Os beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para saque do benefício.

Segundo a Caixa, também é possível utilizar o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.

