Bolsa Família é paga para beneficiários do NIS com final 7

Nesta quinta-feira (26), a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da parcela de janeiro para os beneficiários do Bolsa Família que possuem o NIS (Número de Inscrição Social) de final número 7. O valor mínimo corresponde a R$ 600.

A partir deste mês, o programa social volta a chamar-se Bolsa Família. O pagamento do adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos ainda não começou.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,9 milhões de famílias, com um gasto de R$ 13,38 bilhões. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Neste mês, não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em fevereiro.

