Boneca chega a custar R$ 199 e preços de brinquedos variam até 100% na Capital

Para os papais de plantão que forem presentear os filhos no Dia das Crianças com brinquedos, é bom se atentar aos preços, pois alguns produtos podem ter variação de até 100% na hora da compra em Campo Grande.

O Procon-MS realizou uma pesquisa no dia 1° de outubro e divulgou nesta quinta-feira, dia 9, onde mostra que uma boneca, por exemplo, pode chegar ao valor de R$ 199, mas pode ser encontrada em outros lugares por R$ 159.

Essa boneca é a Gi-Neto 14 frases Rosita, da Novabrink. O segmento de jogos apresentou a maior variação, atingindo 100% nos preços. Esse foi o caso do jogo Cilada, da marca Estrela, encontrado com valores entre R$ 24,99 e R$ 49,99.

Em um dos modelos de massas de modelar, da marca Play-Doh, houve diferença de até 50%.

A lista da pesquisa contempla 75 itens avaliados, entre bonecos, jogos e massas de modelar. O parâmetro é o estímulo ao aprendizado, a adequação à faixa etária e a exigência do selo do Inmetro, que atesta a segurança do produto.

Todos os itens pesquisados, estabelecimentos e valores podem ser consultados no site do Procon Mato Grosso do Sul ou no link: https://tinyurl.com/57kv3n5h.

