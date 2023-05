Bradesco apresenta instabilidade nesta terça-feira

Correntistas do Bradesco passaram por dificuldades em acessar o aplicativo do banco, o internet banking e até mesmo para utilizar os caixas eletrônicos da instituição durante as primeiras horas desta terça-feira (30) devido a falhas no login.

Dados do site Downdetector, especializado em monitorar notificações de queda na operação das plataformas, mostrou que as reclamações em relação aos serviços online tiveram início logo pela manhã, às 6h de hoje, e atingiram o pico em torno das 7h30, caindo ao longo do dia.

Apesar do número de reclamações ter caído, o aplicativo ainda está apresentando instabilidade para alguns usuários, que foram às redes sociais reclamarem da indisponibilidade.

O perfil do banco no Twitter chegou a responder algumas publicações de seus clientes, no entanto, mesmo após informar que os acessos foram regularizados, as reclamações ainda continuam a aparecer.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também